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56-летний экс-супруг Памелы Андерсон женился на 32-летней возлюбленной

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Серый слайд, который
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Бриттани Фурлан и Томми Ли

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Бриттани Фурлан и Томми Ли сыграли свадьбу в День святого Валентина.

56-летний лидер группы  Mötley Crüe Томми Ли и его 32-летняя возлюбленная, интернет-звезда Бриттани Фурлан сыграли свадьбу. Новоиспеченная супруга музыканта сообщила о радостном событии в своем Instagram. «Это официально! Мы поженились! Мистер и миссис Ли! Ура!» — подписала Бриттани фотографию, на которой изображены ее собаки в костюмах молодоженов.

It’s official!!!! We’re married!!! ☺️❤️MR & MRS LEE YAHOOOOOOOO

Публикация от Brittany Furlan Lee (@brittanyfurlan)

Стоит отметить, что пара не случайно выбрала День святого Валентина для регистрации брака — ровно год назад в этот же день Томми сделал предложение Бриттани, роман с которой закрутил в 2016 году. В мае прошлого года пользователи Сети предположили, что пара сыграла свадьбу — в Instagram появилось фото поцелуя Ли и Фурлан, сделанное в свадебном шатре. Этот брак стал для Томми Ли четвертым — музыкант был женат на Элейн Берген, Хизер Роклир и Памеле Андерсон. В отличие от супруга, Бриттани Фурлан вышла замуж впервые.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: MediaPunch/face to face, AUG/face to face, Christoph Hardt/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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