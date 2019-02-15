56-летний экс-супруг Памелы Андерсон женился на 32-летней возлюбленной

Стоит отметить, что пара не случайно выбрала День святого Валентина для регистрации брака — ровно год назад в этот же день Томми сделал предложение Бриттани, роман с которой закрутил в 2016 году. В мае прошлого года пользователи Сети предположили, что пара сыграла свадьбу — в Instagram появилось фото поцелуя Ли и Фурлан, сделанное в свадебном шатре. Этот брак стал для Томми Ли четвертым — музыкант был женат на Элейн Берген, Хизер Роклир и Памеле Андерсон. В отличие от супруга, Бриттани Фурлан вышла замуж впервые.