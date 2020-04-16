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56-летний Джонни Депп завел страницу в Instagram, и мы знаем, что это не фейк

Джонни Депп сделала свою первую публикацию в одной из самых популярных соцсетей.

«Всем привет... снимаю для вас кое-что... дайте минутку», — написал он.

В том, что эта страница настоящая, дают убедиться два факта. Во-первых, она авторизирована соцсетью, то есть напротив ника стоит «галочка». Во-вторых, на нее сразу же подписалась дочь Джонни Деппа — Лили-Роуз Депп.

Фото: Instagram

Ждем новых публикаций, Джонни!

Фото: Instagram, Globallookpress

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