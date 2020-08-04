56-летний Александр Гордон развелся с 26-летней женой после шести лет брака
Фото: Пресс-служба
В 2014 году светские сплетники обсуждали четвертый брак телеведущего Александра Гордона, который в возрасте 50 лет повел под венец 20-летнюю избранницу. Мало, кто верил, что этому браку суждено продлиться долго. Как выяснили СМИ, спустя шесть лет семейной жизни и рождения двух сыновей супруги решили развестись. StarHit сообщает, что 17 июля один из московских районных судов официально расторг брак Александра Гордона и Нозанин Абдулвасиевой. «Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке», — цитирует издание пресс-службу Пресненского районного суда.
Фото: Instagram
В октябре 2014 года у пары родился сын Александр, в январе 2017 года у него появился брат Федор.
Отметим, Александр Гордон был официально женат четыре раза. Первая супруга, Мария Вердникова, в 1988 году родила ему дочь Анну. В 2000 году телеведущий женился на Екатерине Прокофьевой, которая обрела известность под фамилией Гордон. Этот брак продлился шесть лет. Третьей супругой Гордона стала 18-летняя студентка Нина Щипилова, но из-за 30-летней разницы в возрасте супруги развелись. Между третьим и четвертым официальными браками телеведущий успел стать отцом — краснодарская журналистка в 2012 году родила ему дочь Сашу, которую он признал и дал ей свою фамилию.
Фото: пресс-служба, Starface, Instagram
Видео: Первый канал
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