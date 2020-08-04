56-летний Александр Гордон развелся с 26-летней женой после шести лет брака

В октябре 2014 года у пары родился сын Александр, в январе 2017 года у него появился брат Федор.

Отметим, Александр Гордон был официально женат четыре раза. Первая супруга, Мария Вердникова, в 1988 году родила ему дочь Анну. В 2000 году телеведущий женился на Екатерине Прокофьевой, которая обрела известность под фамилией Гордон. Этот брак продлился шесть лет. Третьей супругой Гордона стала 18-летняя студентка Нина Щипилова, но из-за 30-летней разницы в возрасте супруги развелись. Между третьим и четвертым официальными браками телеведущий успел стать отцом — краснодарская журналистка в 2012 году родила ему дочь Сашу, которую он признал и дал ей свою фамилию.