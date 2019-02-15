55-летний Владимир Машков заявил об уходе из кино

Стоит отметить, что в апреле минувшего года Владимир Машков был назначен новым руководителем «Табакерки» — Московского театра-студии, основанного О. П. Табаковым, ушедшим из жизни 12 марта 2018 года.

Кинокарьера Владимира Машкова началась в 1987 году с роли в фильме «Кресло». Всего в послужном списке актера более пятидесяти ролей в фильмах и телесериалах.