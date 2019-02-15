55-летний Владимир Машков заявил об уходе из кино

Один из самых именитых отечественных кино- и театральных актеров Владимир Машков заявил о намерении уйти из кинематографа. «Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет, электричество кончилось»», — цитирует артиста «Пятый канал». Владимир отметил, что не может точно сказать, как надолго прекратит съемки в кино. Однако в текущем году в широкий прокат выйдут два фильма с его участием — «Миллиард» и «Герой».
Стоит отметить, что в апреле минувшего года Владимир Машков был назначен новым руководителем «Табакерки» — Московского театра-студии, основанного О. П. Табаковым, ушедшим из жизни 12 марта 2018 года.
Кинокарьера Владимира Машкова началась в 1987 году с роли в фильме «Кресло». Всего в послужном списке актера более пятидесяти ролей в фильмах и телесериалах.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Genrietta Peryan, Ekaterina Tsvetkova, Anatoly Lomokhov, Kremlin Pool, Central Partnership/Globallookpress
Видео: YouTube/Central Partnership