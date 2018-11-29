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55-летний Квентин Тарантино женился на своей 35-летней возлюбленной

Серый слайд, который
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Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

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Известейший режиссер решил остепениться.

Квентин Тарантино все-таки нашел женщину, которая смогла сделать из закоренелого холостяка примерного семьянина. Это израильская певица Даниэлла Пик, с которой режиссер встречается уже почти два года. На днях влюбленные поженились в ходе скромной церемонии, организованной в лос-анджелесском особняке пары. Об этом сообщает портал Daily Mail.

В Сети также появились первые свадебные фото Тарантино и Пик. Девушка решила выбрать простое белое не пышное платье в пол, которое дополнила серебряным ободком без фаты, и выглядела в таком наряде замечательно.

Напомним, у Квентина были романтические отношения со многими известными женщинами, включая актрису Миру Сорвино, режиссеров Эллисон Андерс и Софию Копполу, актрис Джули Дрейфус и Шэр Джексон и комедийных актрис Кэти Гриффин и Маргарет Чоу. Говорили также о его страстном романе с Умой Турман — его музой на протяжении всей карьеры — однако не так давно звезда «Убить Билла» призналась, что долгое время находилась в ссоре с Квентином, и они даже не общались. Однако, судя по тому, что Турман была почетной гостьей на вечеринке в честь помолвки Тарантино и Пик, знаменитости смогли примириться.

Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, F. Sadou/AdMedia, MediaPunch/face to face, Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, Maks Him, Mayer/face to face, Jean Marc Haedrich / Fdc14 / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Daniella Pick

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