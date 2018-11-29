55-летний Квентин Тарантино женился на своей 35-летней возлюбленной

Квентин Тарантино все-таки нашел женщину, которая смогла сделать из закоренелого холостяка примерного семьянина. Это израильская певица Даниэлла Пик, с которой режиссер встречается уже почти два года. На днях влюбленные поженились в ходе скромной церемонии, организованной в лос-анджелесском особняке пары. Об этом сообщает портал Daily Mail.

В Сети также появились первые свадебные фото Тарантино и Пик. Девушка решила выбрать простое белое не пышное платье в пол, которое дополнила серебряным ободком без фаты, и выглядела в таком наряде замечательно.