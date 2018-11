55-летний Квентин Тарантино женился на своей 35-летней возлюбленной

Напомним, у Квентина были романтические отношения со многими известными женщинами, включая актрису Миру Сорвино, режиссеров Эллисон Андерс и Софию Копполу, актрис Джули Дрейфус и Шэр Джексон и комедийных актрис Кэти Гриффин и Маргарет Чоу. Говорили также о его страстном романе с Умой Турман — его музой на протяжении всей карьеры — однако не так давно звезда «Убить Билла» призналась, что долгое время находилась в ссоре с Квентином, и они даже не общались. Однако, судя по тому, что Турман была почетной гостьей на вечеринке в честь помолвки Тарантино и Пик, знаменитости смогли примириться.

