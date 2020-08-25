55-летний Алексей Лысенков во второй раз стал дедом

55-летний телеведущий Алексей Лысенков во второй раз стал дедом. Причем, его старший внук Тимофей и новорожденная малышка появились на свет в один день — 5 августа. Дочь Алексея Анастасия родила девочку весом 3,15 кг и ростом 51 см.

Алексей Лысенков несколько раз был женат. Первой его супругой 13 лет была экономист Надежда Лычсенкова. В браке родилась дочь Анастасия. Вторая жена телеведущего — популярная в 1990-х певица Сабина — родила ему сына Николая. Брак распался через четыре года после свадьбы. Затем Лысенков 9 лет состоял в отношениях с актрисой Ириной Чериченко, а сейчас живет с гримером программы «Сам себе режиссер» Марией Карибской.