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54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне стала мамой в пятый раз

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Бриджит Нильсен

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Бриджит Нильсен родила дочь молодому мужу-итальянцу.

Западные СМИ сообщили радостную новость: актриса Бриджит Нильсен благополучно родила здоровую девочку. Напомним, информация о том, что звезда беременна, шокировала ее поклонников — ведь Бриджит разменяла шестой десяток!

Отцом малышки стал пятый муж знаменитости, 39-летний продюсер Маттиа Десси. Он выглядит очень счастливым на снимках с женой. Кстати, у Нильсен уже есть четверо взрослых сыновей от предыдущих отношений: старшему сыну Джулиану 34 года, средним Киллиану и Дугласу — 28 и 25 соответственно, а младшему Раулю — 23.

Предыдущими мужьями Бриджит были Рауль Мейер (1993 — 2003), Себастьян Коупленд (1990 — 1992), Сильвестр Сталлоне (1985 — 1987), Каспер Уиндинг (1983 — 1984). Также у Нильсен были отношения с рэпером Флейвором Флэвом (2003 — 2005) и актером Арнольдом Шварценеггером (1984 — 1985).

Фото: Instagram

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