54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне стала мамой в пятый раз

Западные СМИ сообщили радостную новость: актриса Бриджит Нильсен благополучно родила здоровую девочку. Напомним, информация о том, что звезда беременна, шокировала ее поклонников — ведь Бриджит разменяла шестой десяток!

Отцом малышки стал пятый муж знаменитости, 39-летний продюсер Маттиа Десси. Он выглядит очень счастливым на снимках с женой. Кстати, у Нильсен уже есть четверо взрослых сыновей от предыдущих отношений: старшему сыну Джулиану 34 года, средним Киллиану и Дугласу — 28 и 25 соответственно, а младшему Раулю — 23.