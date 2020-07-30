54-летний актер из «Приключений Электроника» Владимир Торсуев женился в пятый раз

54-летние Владимир и Юрий Торсуев прославились после выхода на экраны фильма «Приключения Электроника». И, хотя близнецы снимались и в других фильмах, они стали актерами одной роли.

Личная жизнь братьев сложилась по-разному. Юрий Торсуев — Сыроежкин — уже 20 лет счастлив в браке и воспитывает двоих детей. Владимир — Электроник — как выяснилось, недавно женился в пятый раз. В том, что он пошел под венец, актер рассказал в интервью «КП-Новосибирск». Издание опубликовало фото молодоженов.

Торжество состоялось еще в начале июля. Известно, что пятую супругу актера зовут Лилия и она медик. «Она из Украины, и мы познакомились, когда она ухаживала за моей знакомой. Но большего я не скажу», — сказал Владимир Торсуев. Все, кто видел избранницу «Электроника», уверены, что она как две капли воды похожа на певицу Валерию.

У Владимира есть 13-летняя дочь Лилия. Девочка родилась, когда Торсуеву было уже 42 года. Сложатся ли отношения единственного ребенка артиста и его жены, станет известно со временем.