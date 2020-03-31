53-летняя Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

Причиной госпитализации стал камень в почке: «Немедленно взяли анализ мочи и крови, поставив заодно постоянный катетер в вену. Минут через 15 повезли делать МРТ. МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я».

«Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит. Единственное, что меня беспокоит — это то, что меня пока ни разу не покормили. Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И еще я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет», — переживает она.

Редакция Passion.ru желает здоровья Татьяне Лазаревой!