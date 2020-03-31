53-летняя Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании
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Фото: Instagram Татьяны Лазаревой
Во вторник, 31 марта, известная телеведущая Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании.
«Вчера ничего не предвещало такого развития событий, и конечно я собиралась продолжать вам читать любимых Стругацких в Facebook, но где-то с обеда начала чувствовать какую-то слабость, и даже в районе пяти решила прилечь, предварительно проверив, не голоден ли прожорливый подросток Антонина. Проснулась я минут через сорок, уже с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала скорую, понимая, что очевидно что-то пошло не так. Минут через сорок приехала скорая, которую вызвала моя мужественная Антонина. Доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола — обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова. Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить. Бедняга Антонина снова вызвала его, он приехал и влил мне, судя по всему, какой-то совсем уже морфин, потому как я просто загибалась от боли. Потом он вызвал специальную скорую, чистую от коронавируса, чтобы везти меня в больницу, причем не очень понятно было в какую, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус, а у меня был явно не он», — поделилась она в блоге.
Причиной госпитализации стал камень в почке: «Немедленно взяли анализ мочи и крови, поставив заодно постоянный катетер в вену. Минут через 15 повезли делать МРТ. МРТ показала, что у меня камень в левой почке 0,7 см, и он двинулся. Хотя у меня в какой-то момент было ощущение, что двинулась я».
«Я лежу на этаже, как меня уверяют, чистом от коронавируса, под какими-то капельницами, палата одиночная, больница хорошая, на этаже нас всего трое. Ничего не болит. Единственное, что меня беспокоит — это то, что меня пока ни разу не покормили. Но мне после двухнедельного карантина и беспрерывного жора это пока вполне на пользу. И еще я жду ответа от страховой компании, оплатят мне завтра операцию или нет», — переживает она.
Редакция Passion.ru желает здоровья Татьяне Лазаревой!
Фото и видео: Instagram
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