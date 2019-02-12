53-летняя певица Анастасия и ее 45-летний бойфренд Юлиан намерены пожениться несмотря на козни бывшего мужа звезды

Скоро на небосклоне российской эстрады появится новая звездная семья: певица Анастасия и певец Юлиан решили пожениться, передает «КП». Для звезды 90-х этот брак станет седьмым по счету, а для ее возлюбленного — первым.
О своих планах звезды сообщили в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Многие годы они были друзьями, но в последнее время сильно сблизились — настолько, что решили этой весной сыграть свадьбу по всем традициям.
Чтобы выглядеть на важном мероприятии как можно лучше, Анастасия и Юлиан решили заняться собой. Мужчина отказался от газировки и энергетиков, которые он употреблял по 5-6 банок в день. Женщина записалась на нитевую подтяжку лица и подговорила возлюбленного последовать ее примеру.
Узнав об этом, бывший муж певицы Владимир Зудин продемонстрировал в шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова видеозапись с установленных в ее доме камер видеонаблюдения: в кадре присутствует некий татуированный мужчина. Однако попытка поссорить влюбленных не увенчалась успехом: вконце эфира пара решила все обсудить наедине. Певица уверила своего жениха, что ему не о чем волноваться.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram