53-летний Венсан Кассель попал в больницу и показал свои травмы на видео

Известный актер Венсан Кассель заставил своих поклонников поволноваться: накануне ряд иностранных СМИ написали о его госпитализации. Издание Mirror сообщило, что он упал со скутера где-то в районе французской деревни Арбон. Сутки спустя мужчина вышел на связь и показал свои травмы.

«Никогда не бодайтесь с носорогом», — написал он.

Супруга артиста, 23-летняя модель Тина Кунаки, никак не комментирует это событие.