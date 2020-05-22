53-летний Венсан Кассель попал в больницу и показал свои травмы на видео
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Фото: Birdie Thompson/Globallookpress
Венсан Кассель относится к произошедшему с юмором.
Известный актер Венсан Кассель заставил своих поклонников поволноваться: накануне ряд иностранных СМИ написали о его госпитализации. Издание Mirror сообщило, что он упал со скутера где-то в районе французской деревни Арбон. Сутки спустя мужчина вышел на связь и показал свои травмы.
«Никогда не бодайтесь с носорогом», — написал он.
Супруга артиста, 23-летняя модель Тина Кунаки, никак не комментирует это событие.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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