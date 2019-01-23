53-летнего режиссера номинированного на «Оскар» фильма обвинили в растлении несовершеннолетних

В Голливуде — очередной скандал: после попадания фильма «Богемская рапсодия» в число номинантов премии «Оскар—2019», четверо мужчин обвинили режиссера Брайана Сингера в растлении несовершеннолетних. Они сообщили, что 53-летний ныне кинодеятель якобы приставал к ним в прошлом в своем особняке в Беверли-Хиллз и во время съемок фильма в 90-х — на тот момент младшему из «пострадавших» было 13 лет. Признания пострадавших опубликованы в журнале The Atlantic.

Сам режиссер не стал бурно реагировать на случившееся, заявив, что все сказанное ими — ложь.