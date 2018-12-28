52-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки скоро станут родителями

В Сети некоторое время ходили слухи об интересном положении молодой жены французского актера Венсана Касселя Тины Кунаки. Сплетники оказались правы — как сообщает портал Just Jared, на днях пару видели на прогулке в Париже, и у девушки был заметен округлившийся живот. Без сомнения, Тина ждет первенца.

Супруги пока не комментируют радостную новость. Но в последнее время модель не публикует в своем микроблоге снимки в полный рост, а делает только селфи, что косвенно подтверждает информацию о ее беременности.