51-летняя Татьяна Буланова прокомментировала сообщения о своей госпитализации
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Фото: Instagram Татьяны Булановой
Вечером 11 апреля СМИ сообщили, что 51-летняя певица Татьяна Буланова госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Источник «Известий» сообщил, что у певицы подозревают инсульт. Официально никаких комментариев от представителя артистки и ее близких не поступало. Позднее в Сети появился комментарий самой артистки. «Уже все в порядке. Сердце в норме абсолютно», — цитирует Татьяну Telegram-канал «Mash на Мойке». Портал «360» отмечает, что, по словам певицы, она находится в реанимации.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Редакция Passion.ru желает Татьяне Булановой скорейшего выздоровления!
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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