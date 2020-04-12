51-летняя Татьяна Буланова прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Источник «Известий» сообщил, что у певицы подозревают инсульт. Официально никаких комментариев от представителя артистки и ее близких не поступало. Позднее в Сети появился комментарий самой артистки. «Уже все в порядке. Сердце в норме абсолютно», — цитирует Татьяну Telegram-канал «Mash на Мойке». Портал «360» отмечает, что, по словам певицы, она находится в реанимации.