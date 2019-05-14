51-летняя Памела Андерсон дебютировала на обложке Vogue

Легендарная модель Памела Андерсон появлялась на обложках многих журналов, но ни разу среди них не было «самого главного» — Vogue. Лишь в 2019 году 51-летняя звезда была приглашена и ответила согласием украсить собой Vogue Czech Republic and Slovakia. Фотографом был выбран Дэн Белью.
Чехословацкий Vogue — достаточно молодой проект. Его первый номер вышел в сентябре 2018 года.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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