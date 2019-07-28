50-летняя Юлия Меньшова рассказала, как и зачем скрывала свой возраст, и показала, как будет выглядеть в старости

В последнее воскресенье месяца, 28 июля, актриса Юлия Меньшова празднует 50-летие. «Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки — 50», — написала она в блоге, едва часы пробили полночь.

«Популярный в этом месяце флешмоб с фотографиями в старости из FaceApp я специально отложила до этого дня, чтобы заглянуть в будущее именно сегодня. Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что, радостно, на всех парах, двигаюсь по жизни дальше», — продолжила она и показала фото до и после обрабоки в популярном приложении.