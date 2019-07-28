50-летняя Юлия Меньшова рассказала, как и зачем скрывала свой возраст, и показала, как будет выглядеть в старости

В последнее воскресенье месяца, 28 июля, актриса Юлия Меньшова празднует 50-летие. «Ну вот теперь все! Точно! Минутки дотикали до нужной отметки, и вот они заветные циферки — 50», — написала она в блоге, едва часы пробили полночь.
«Популярный в этом месяце флешмоб с фотографиями в старости из FaceApp я специально отложила до этого дня, чтобы заглянуть в будущее именно сегодня. Надо признаться, результат меня более чем устраивает. Именно такой стильной старушенцией я и хотела бы стать! Так что, радостно, на всех парах, двигаюсь по жизни дальше», — продолжила она и показала фото до и после обрабоки в популярном приложении.
«Всем, кто меня заранее утешал, скажу, что никогда не соотносилась с этой математикой, меня мой возраст никогда не придавливал, и я ни разу не испытывала желания его скрывать. Разве только в ранней юности, когда хотелось как раз слегка прибавить, чтобы казаться "посолиднее"», — добавила Юлия.
Незадолго до своего 50-летия актриса разместила в своем блоге мотивирующее видео, в котором она рассказывает, как ей удается оставаться молодой и красивой (и дело — вовсе не в достижениях косметологии, как можно было подумать на первый взгляд).
«С днем рождения, Юля!!! Желаю тебе, чтобы радость от жизни была постоянной, а жизнь была полна новых творческих и географических открытий», «Пусть эта жизнь вас радует, радует и удивляет еще долгие долгие годы», «Выглядите Вы отлично! И дальше этого Вам желаю», «Поздравляю со значимой датой в паспорте. На самом деле на этот возраст Вы не выглядите... Оставайтесь как можно дольше такой молодой, энергичной», «Потрясающий заряд оптимизма исходит от Вас! Оставайтесь такой всегда. А на фото в старости похожа на другую очень известную актрису! Неа, неправильные эти программы в будущее не заглянешь, а отпечаток жизни у каждого по-своему ложиться на лицо», «Как всегда красавица в любом возрасте», — поздравляют Меньшову коллеги и подписчики.
Passion.ru присоединяется с пожеланиями счастья!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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