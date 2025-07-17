Есть 5 умных способов сэкономить на регулярных покупках в 2025 году. Время пересмотреть свои траты! Рассказываем, как снизить расходы без потери комфорта.

1. Объединяйтесь с подругами для семейных подписок

Многие сервисы предлагают семейные тарифы, которые в 2-5 раз выгоднее индивидуальных. Создайте "семью" с близкими подругами для музыкальных сервисов, онлайн-кинотеатров или даже образовательных платформ. Экономия может достигать 80% от стоимости индивидуальной подписки.

2. Выбирайте годовые планы вместо ежемесячных

Простая математика: годовая подписка почти всегда выгоднее помесячной оплаты. Если вы точно знаете, что будете пользоваться сервисом весь год, переходите на годовой тариф и экономьте до 30%.

3. Используйте специальные тарифы и акции

Студенческие скидки, акции для новых пользователей, промокоды — все это работает! Следите за специальными предложениями в соцсетях брендов и не стесняйтесь уточнять о скидках при оформлении подписки.

4. Выбирайте комплексные пакеты услуг

Вместо нескольких отдельных подписок оформите одну мультисервисную — с кэшбэком, доступом к развлекательному контенту и бонусами в магазинах. Такой подход позволяет получить максимум выгоды с минимальными затратами.

5. Исследуйте новые ниши подписок

Сегодня можно подписаться не только на сериалы, но и на регулярные поставки кофе, косметики или даже… рецептурных лекарств для похудения! Такую подписку запустил российский производитель «Промомед» на сайте Promeka.ru. Этот подход особенно выгоден для товаров, которые вы покупаете регулярно.

Главное правило: регулярно пересматривайте свои подписки и отказывайтесь от неиспользуемых. Лучше иметь 3-4 действительно нужных подписки, чем 10 забытых, которые опустошают ваш кошелек.