496 миллиардов долларов на всех: Forbes назвал 200 самых богатых российских бизнесменов

Самым богатым российским бизнесменом в этом году признан Леонид Михельсон — согласно подсчетам редакции Forbes, состояние крупнейшего акционера «Сибура» и «Новатэка» составило 24 миллиарда долларов. Лидерскую позицию ему уступил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние в отчетном году составило 21,3 миллиарда долларов. Третье место занял Вагит Алекперов с 20,7 миллиардами долларов.

Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и Геннадий Тимченко ($20,1 млрд) заняли четвертое и пятое места.

Суммарное состояние вошедших в список россиян составило 496 миллиардов долларов. Всего в рейтинг поппали 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress