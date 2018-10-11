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49-летний Оуэн Уилсон стал многодетным отцом против своей воли

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я выбрал вместо рекламы.
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Оуэн Уилсон

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Экс-подруга известного голливудского актера Оуэна Уилсона родила ему дочь.

Западные СМИ сообщают, что на днях бывшая девушка звезды «Полночи в Париже» Оуэна Уилсона Варуни Вонгсвиратес родила актеру дочку. Счастливая мама решила назвать малышку Лайлой. А вот артиста сложно назвать обрадованным — он сомневался в своем отцовстве и даже потребовал провести тест ДНК.

Впрочем, по данным инсайдеров, он оказался положительным. Судя по снимкам папарацци, Оуэн и Варуни встречались около пяти лет, но сейчас, еще до рождения ребенка, разошлись.

Напомним, у Уилсона подрастают двое сыновей от двух разных женщин: 7-летний Роберт от Джейд Дуэлл и 4-летний Финн от Кэролайн Линдквист. Несмотря на плотный рабочий график, Оуэн старается как можно чаще видеться с детьми. Кроме того, теперь актеру предстоит выполнять все обязательства по содержанию третьего ребенка.

Фото: Dave Starbuck, Paul Fenton, imago stock&people, Armando Gallo / Global Look Press

Видео: Youtube.com / 20th Century Fox Russia

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