49-летний Оуэн Уилсон стал многодетным отцом против своей воли

Западные СМИ сообщают, что на днях бывшая девушка звезды «Полночи в Париже» Оуэна Уилсона Варуни Вонгсвиратес родила актеру дочку. Счастливая мама решила назвать малышку Лайлой. А вот артиста сложно назвать обрадованным — он сомневался в своем отцовстве и даже потребовал провести тест ДНК.

Впрочем, по данным инсайдеров, он оказался положительным. Судя по снимкам папарацци, Оуэн и Варуни встречались около пяти лет, но сейчас, еще до рождения ребенка, разошлись.