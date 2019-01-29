480 тысяч рублей ежемесячно и право на регулярные встречи: суд отказал Дмитрию Тарасову в уменьшении алиментов

Сегодня, в годовщину венчания Дмитрия Тарасова и его третьей жены, состоялся суд, на который футболист не смог явиться из-за сборов. Тем не менее судья счел возможным вынести решение, которое оказалось не в пользу футболиста.

«Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений — с мамой, все свидания с отцом — без ночевки, совместный отпуск — по договоренности с мамой», — цитирует журнал «СтарХит» слова Сергея Жорина, защищавшего права девятилетней Ангелины Тарасовой.

«Большое спасибо тем, кто меня поддерживал!!! Было много лжи, но я чрезмерно рада, что суд во всем разобрался и сегодня вынес решение в нашу пользу», — написала в своем блоге Оксана Тарасова, ее мама.