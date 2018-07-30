48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой?

Западные СМИ трубят, что «Черная пантера» Наоми Кэмпбелл наконец забеременела. Модель много лет мечтала стать мамой, но у нее никак не получалось зачать малыша. А на днях ее молодой возлюбленный, рэпер Скепта (настоящее имя музыканта — Джозеф Аденуга, — прим. ред.), опубликовал в своем микроблоге снимок УЗИ, дав понять, что на нем изображен его будущий ребенок.
Поскольку роман Джозефа и Наоми стал одной из наиболее обсуждаемых тем светских хроник еще в начале этого года, никто не усомнился, что беременна именно она. Но сами знаменитости пока не подтвердили радостную новость.
Напомним, до встречи с рэпером Кэмпбелл долгое время была одна, расставшись с нынешним возлюбленным певицы Рианны, Хассаном Джамилем, еще в 2016 году. В разное время она встречалась с актером Робертом де Ниро, а также с российским бизнесменом Владиславом Дорониным.
Фото: Nancy Kaszerman, Panoramic / Global Look Press, Instagram