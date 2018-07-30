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48-летняя Наоми Кэмпбелл впервые станет мамой?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наоми Кэмпбелл

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Молодой бойфренд британской супермодели Наоми Кэмпбелл опубликовал снимок УЗИ, на котором запечатлен его будущий ребенок.

Западные СМИ трубят, что «Черная пантера» Наоми Кэмпбелл наконец забеременела. Модель много лет мечтала стать мамой, но у нее никак не получалось зачать малыша. А на днях ее молодой возлюбленный, рэпер Скепта (настоящее имя музыканта — Джозеф Аденуга, — прим. ред.), опубликовал в своем микроблоге снимок УЗИ, дав понять, что на нем изображен его будущий ребенок.

🌹

Публикация от Skepta (@skeptagram)

Поскольку роман Джозефа и Наоми стал одной из наиболее обсуждаемых тем светских хроник еще в начале этого года, никто не усомнился, что беременна именно она. Но сами знаменитости пока не подтвердили радостную новость.

Напомним, до встречи с рэпером Кэмпбелл долгое время была одна, расставшись с нынешним возлюбленным певицы Рианны, Хассаном Джамилем, еще в 2016 году. В разное время она встречалась с актером Робертом де Ниро, а также с российским бизнесменом Владиславом Дорониным.

Фото: Nancy Kaszerman, Panoramic / Global Look Press, Instagram

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