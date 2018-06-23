48-летняя Анна Ардова госпитализирована в Москве

Несколько часов назад Telegram-канал «112» сообщил об экстренной операции, которую перенесла популярная актриса Анна Ардова. По имеющейся информации, Ардовой прооперировали почку в связи с тяжелой болезнью. Олеся Вартанова, пресс-атташе театра имени Маяковского, в котором служит актриса, заявила, что лечение было запланированным: «Несмотря на то, что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет. В репетициях она тоже не задействована, поэтому и решила пройти плановое лечение сейчас», — цитируют Вартанову РИА Новости.