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48-летний солист Limp Bizkit Фред Дерст разводится с русской женой после 6 лет брака

Серый слайд, который
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Фред и Ксения Дерст

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Рокер Фред Дерст подал документы на развод с Ксенией Берязиной.

Американский портал TMZ сообщил, что лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст решил развестись с супругой, россиянкой Ксенией Берязиной. Причины такого поступка мужчины неизвестны, но он уже удалил все совместные фото с женой из своего микроблога и, по слухам, отказался выплатить ей супружескую поддержку, обычно принятую в США при расторжении брака.

Фред и Ксения начали встречаться в 2010 году и два года спустя тайно поженились. У пары так и не появилось совместных детей, но девушка тепло относилась к наследникам Дерста от предыдущих отношений.

Кстати, Ксения — уже третья официальная жена музыканта. До нее Фред вступил в ранний брак с Рейчел Тергесен, закончившийся изменой супруги и тюрьмой для Дерста за драку с ее новым мужчиной. Зато Рейчел родила мужу дочь Адриану. Затем была гражданская жена, которая также родила Фреду ребенка (сына Далласа), а следом состоялся следующий официальный брак с россиянкой Эстер Назаровой, который продлился всего три месяца.

Фото: Matthias Balk, imago stock&people, Dave Longendyke, Paul Fenton / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / limpbizkit

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