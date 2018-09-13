48-летний солист Limp Bizkit Фред Дерст разводится с русской женой после 6 лет брака

Американский портал TMZ сообщил, что лидер группы Limp Bizkit Фред Дерст решил развестись с супругой, россиянкой Ксенией Берязиной. Причины такого поступка мужчины неизвестны, но он уже удалил все совместные фото с женой из своего микроблога и, по слухам, отказался выплатить ей супружескую поддержку, обычно принятую в США при расторжении брака.

Фред и Ксения начали встречаться в 2010 году и два года спустя тайно поженились. У пары так и не появилось совместных детей, но девушка тепло относилась к наследникам Дерста от предыдущих отношений.