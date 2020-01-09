48-летний Илон Маск станет отцом в шестой раз

Илон Маск и Граймс встречаются с 2018 года. Тогда они впервые как пара появились на Met Gala. С тех пор они неразлучны.

Илон Макс был трижды женат (два раза на одной женщине) и состоял в отношениях со многими известными женщинами. Первая жена Жюстин, с которой он прожил в браке 8 лет родила ему пятерых сыновей. От Жюстин Маск ушел к актрисе Талуле Райли. Их брак продлился с 2010 по 2012 год. Однако через год после развода они вновь поженились, но и вторая попытка оказалась неудачной — они развелись в 2016-м.

После у Маска был непродолжительный роман с Эмбер Херд. После нее у изобретателя начался роман с нынешней возлюбленной.