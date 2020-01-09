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48-летний Илон Маск станет отцом в шестой раз

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Илон Маск встречается с Граймс с 2018 года

Фото: EAST NEWS

Молодая возлюбленная миллиардера показала большой беременный живот.

Известный изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск станет отцом в шестой раз. Его 31-летняя возлюбленная — канадская певица Клэр Элис Буше, известная как Граймс, опубликовала в Instagram фотографию с большим животом.

Видео: Bloomberg

Для певицы ребенок станет первым, а у Маска есть пятеро сыновей от первого брака.

Илон Маск и Граймс встречаются с 2018 года. Тогда они впервые как пара появились на Met Gala. С тех пор они неразлучны.

Илон Макс был трижды женат (два раза на одной женщине) и состоял в отношениях со многими известными женщинами. Первая жена Жюстин, с которой он прожил в браке 8 лет родила ему пятерых сыновей. От Жюстин Маск ушел к актрисе Талуле Райли. Их брак продлился с 2010 по 2012 год. Однако через год после развода они вновь поженились, но и вторая попытка оказалась неудачной — они развелись в 2016-м.

После у Маска был непродолжительный роман с Эмбер Херд. После нее у изобретателя начался роман с нынешней возлюбленной.

Фото: Instagram, Getty Images, East News, Facebook

Видео: Bloomberg

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