47-летний Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился на матери двух своих дочерей

Известный голливудский актер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на своей давней подруге и матери двоих своих дочек - певице Лорен Хэшиан.
Дуэйн и Лорен живут вместе уже 12 лет. У них растут 3-летняя Жасмин и Тиана, которой в апреле исполнился год. От первого брака у Дуэйна есть 18-летняя дочь Симон Александра.
Бракосочетание прошла на Гавайях. Новоиспеченный муж поделился с подписчиками в Instagram свадебными фотографиями в белоснежных нарядах и с гавайскими венками на шее. «Мы сделали это», - написал актер.
А как вы считаете, нужно ли сразу жениться или стоит пройти проверку временем?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ MaximoTV
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