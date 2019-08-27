46-летний певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

Накануне артист почувствовал себя плохо и ему несколько раз вызывали скорую. В больницу Юлиан попал из-за проблем с сердцем. Сейчас состояние заслуженного артиста России ухудшилось, за артистом непрерывно наблюдают врачи.

Напомним, Юлиан прославился в 90-х годах такими песнями, как «Русский вальс», «Открой мне, Господи, глаза», «Я так сильно люблю» и другими. Артист сотрудничал с композитором Александрой Пахмутовой, записал дуэт с Людмилой Зыкиной и множество песен со своей нынешней супругой певицей Анастасией.