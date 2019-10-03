46-летний миллиардер Сергей Брин тайно женился на возлюбленной после 2-летнего романа

Избранница Сергея возглавляет компанию ClearAccessIP, занимающуюся глобальными изменениями в области патентного дела. Роман Сергея и Николь начался два года назад, а в 2018-м у пары родилась дочь.

Друзья пары рассказали, что церемония прошла скромно в кругу самых близких и состоялась она уже некоторое время назад. Но известно о ней стало только сейчас.

Сергей Брин уже был женат на основательнице компании 23andMe Энн Воджицки. В семье родились сын Бенджамин (2008 год) и дочь Хлоя (2011 год). Брак Сергея и Энн распался в 2015 году.