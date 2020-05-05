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45-летняя Хлоя Севиньи родила первенца

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Хлоя Севиньи

Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Globallookpress

Звезда «Американской истории ужасов» стала мамой несколько дней назад.

45-летняя Хлоя Севиньи стала мамой. Папарацци сфотографировали актрису с малышом и ее возлюбленного, галериста Синишу Марковича, когда они возвращались домой из клиники в Нью-Йорке. Как сообщает Daily Mail, представители звезды подтвердили, что в начале мая Хлоя родила первенца, и сообщили, что отец ребенка присутствовал на родах.

Напомним, о беременности Хлои Севиньи стало известно в январе 2020 года. Изначально американские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о заметно округлившемся животе актрисы, а позднее Хлоя опубликовала в Instagram фото в бикини и официально рассекретила «интересное положение».

Фото: Instagram, Globallookpress

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