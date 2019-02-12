45-летняя Хайди Клум беременна пятым ребенком?

45-летняя Хайди Клум и 29-летний Том Каулитц скоро станут родителями? Эту новость обсуждают американские таблоиды, ссылаясь на слова 74-летнего дизайнера Вольфганга Йоопа.
Пожилой мужчина уверяет, что супермодель находится на ранних сроках беременности: «Она беременна! Мне лично сообщил об этом Том», — сообщил он.
Пока ни сама Хайди, ни ее жених Том не комментируют эту информацию. Утром в своем блоге модель опубликовала видео, на котором позирует с бокалом шампанского.
Вряд ли многодетная мама стала бы рисковать здоровьем будущего малыша. Поэтому прежде чем что-то утверждать, дождемся официальных комментариев. Следите за обновлениями на нашем сайте!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, instagram