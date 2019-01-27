45-летняя Кейт Бекинсейл экстренно госпитализирована в больницу

45-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу с разрывом кисты яичника. Об этом сама звезда рассказала в Instagram, опубликовав снимок из больничной палаты: «Оказывается, разорванная киста яичника действительно болит, а морфин заставляет меня плакать». Кроме того, Кейт поблагодарила всех, кто поддерживает ее в непростой ситуации.