45-летняя Кейт Бекинсейл экстренно госпитализирована в больницу

45-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу с разрывом кисты яичника. Об этом сама звезда рассказала в Instagram, опубликовав снимок из больничной палаты: «Оказывается, разорванная киста яичника действительно болит, а морфин заставляет меня плакать». Кроме того, Кейт поблагодарила всех, кто поддерживает ее в непростой ситуации.
Стоит отметить, что многочисленные поклонники даже не могли предположить, что у Кейт Бекинсейл серьезные гинекологические проблемы – еще несколько дней назад актриса блистала на благотворительном приеме в Лос-Анджелесе. Кроме того, Кейт регулярно посещает спортзал, откуда делится видеозаписями своих упражнений.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: ImagePressAgency/face to face, Faye Sadou, Mayer/face to face, MJT/AdMedia, Instagram