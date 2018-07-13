45-летний Таркан впервые стал папой и показал трогательное фото ребенка

В эту пятницу, 13 июля, 45-летний Таркан сообщил, что впервые стал папой. У музыканта родилась девочка, ее назвали Лия. Мамой малышки стала 31-летняя Пынар Теветолу (в девичестве — Дилек), с которой артист официально оформил отношения в 2016 году.

Девочка появилась на свет в немецком госпитале.

«Наша дочь Лия с нами! Она стала лучиком солнца в нашей жизни. Невозможно описать словами чувства, которые переполняют нас», — написал молодой отец в Instagram.