44-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос станет мамой в третий раз
Фото: www.instagram.com/viktoriaraidos/
44-летняя победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос станет мамой в третий раз. Ведунья с супругом Василием воспитывают 3-летнего сына Захара и 7-летнюю дочь Варю. И скоро, судя по снимкам, появившимся в блоге Райдос, семья пополнится.
«Я жду тебя. Я говорю тебе это и зажмуриваюсь от счастья и тревоги. Как делает это любая мать. Как делала уже не раз я сама. И каждый такой миг уникален. Сейчас ты как никогда принадлежишь мне. Да-да, конечно, тебя люблю и жду не только я. Но пока ты только мой. Я знаю каждое твое движение, ведь я чувствую то же, что и ты.
Сейчас мы делим с тобой все: от пищи до крови. А больше на данный момент и не надо. Ни тебе, ни мне. Ведь скоро, ох, насколько скоро, ты появишься на свет. Но мы и дальше будем вместе. Мы перестанем быть единой плотью, но не расстанемся. <...> Сейчас я просто говорю с тобой, и это такая невероятная радость — быть мамой. Твоей мамой», — поделилась эмоциями Виктория Райдос.
Радостной новостью Виктория поделилась с поклонниками в годовщину свадьбы с супругом. «Когда рождается семья? Когда двое решают связать свои судьбы воедино. Перед людьми и теми высшими силами, в которые они верят. Но самое главное — друг перед другом.
Сегодня у нас с @bazily тот самый день... Наша "восьмерка". Срок немалый. Не круглая дата. Прекрасная дата. Переверни ее и увидишь бесконечность. Такой я вижу нашу любовь. И каждый год, оглядываясь назад, я вижу, что мы все больше становимся семьей. <...> Мы вместе. Сегодня и бесконечно. Потому что я тебя люблю», — подписала Райдос свадебные фото.
Виктория Райдос стала знаменитой после участия в «Битве экстрасенсов». Виктория говорит, что муж во всем ее поддерживает, а дети не знают, чем она занимается. «Дочь знает, что я помогаю людям, пишу книги. Но не догадывается, чем конкретно я занимаюсь. Передачи с моим участием не смотрят, они еще слишком маленькие», — откровенничала она.
Фото и видео: Instagram Виктории Райдос
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