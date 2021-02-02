44-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос станет мамой в третий раз

44-летняя победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос станет мамой в третий раз. Ведунья с супругом Василием воспитывают 3-летнего сына Захара и 7-летнюю дочь Варю. И скоро, судя по снимкам, появившимся в блоге Райдос, семья пополнится.

«Я жду тебя. Я говорю тебе это и зажмуриваюсь от счастья и тревоги. Как делает это любая мать. Как делала уже не раз я сама. И каждый такой миг уникален. Сейчас ты как никогда принадлежишь мне. Да-да, конечно, тебя люблю и жду не только я. Но пока ты только мой. Я знаю каждое твое движение, ведь я чувствую то же, что и ты.

Сейчас мы делим с тобой все: от пищи до крови. А больше на данный момент и не надо. Ни тебе, ни мне. Ведь скоро, ох, насколько скоро, ты появишься на свет. Но мы и дальше будем вместе. Мы перестанем быть единой плотью, но не расстанемся. <...> Сейчас я просто говорю с тобой, и это такая невероятная радость — быть мамой. Твоей мамой», — поделилась эмоциями Виктория Райдос.