44-летняя актриса Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз

Осенью этого года Наталия Антонова объявила о своей четвертой беременности, а под Новый год уже и родила. У актрисы и ее супруга, врача-гинеколога Николая Семенова, появился еще один сын.

«Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году!» — рассказала Наталия журналу «7 Дней».