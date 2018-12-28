44-летняя актриса Наталия Антонова стала мамой в четвертый раз

Осенью этого года Наталия Антонова объявила о своей четвертой беременности, а под Новый год уже и родила. У актрисы и ее супруга, врача-гинеколога Николая Семенова, появился еще один сын.
«Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году!» — рассказала Наталия журналу «7 Дней».
Кстати, Антонова называет себя «неправильной» актрисой, потому что для нее самое важное в жизни — не работа, а семья, любовь и дети. «Ни одна роль не стоит жизни ребенка», — убеждена звезда. Вместе с мужем она воспитывала троих детей — сына Артема от первого брака и еще двоих общих сыновей, к тому же принимала активное участие в воспитании сына супруга от предыдущих отношений.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram