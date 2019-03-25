44-летний Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

44-летний шоумен Оскар Кучера и его третья по счету жена Юлия скоро станут родителями. Об этом сообщила будущая мама, опубликовав в своем блоге фотографию с заметно округлившимся животом.
«Кто рано встает у того настроение хорошее. Особенно когда такое солнышко», — написала она.
Для Оскара этот ребенок станет пятым. Он уже воспитывает трех малышей, родившихся в этом браке — Александра, Даниила и Алисию. У шоумена также есть сын Александр от второго брака.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram