44-летний Оскар Кучера станет отцом в пятый раз

44-летний шоумен Оскар Кучера и его третья по счету жена Юлия скоро станут родителями. Об этом сообщила будущая мама, опубликовав в своем блоге фотографию с заметно округлившимся животом.

«Кто рано встает у того настроение хорошее. Особенно когда такое солнышко», — написала она.