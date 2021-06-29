44-летний экс-супруг Меган Маркл станет отцом во второй раз

Радостное событие супруги Энгельсон долго скрывали от посторонних глаз. Женщина находится на последнем сроке беременности, что видно по ее большому животу.

Когда в семье появилась дочь Форд, в августе 2020-го, новоиспеченный отец рассказывал, что испытал эмоции, которые ему раньше были недоступны.