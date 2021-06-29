44-летний экс-супруг Меган Маркл станет отцом во второй раз
Чуть меньше года назад Тревор Энгельсон сообщил радостную новость: жена родила ему долгожданного первенца. И теперь он вновь обрадовал подписчиков — в семье грядет скорое пополнение.
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Фото: Getty Images
«Мы хорошо поработали над этим и теперь ожидаем малыша осенью», — пошутил продюсер.
Радостное событие супруги Энгельсон долго скрывали от посторонних глаз. Женщина находится на последнем сроке беременности, что видно по ее большому животу.
Когда в семье появилась дочь Форд, в августе 2020-го, новоиспеченный отец рассказывал, что испытал эмоции, которые ему раньше были недоступны.
Фото: www.instagram.com/trevorengelson1
В 2013 году Тревор тяжело переживал развод с Меган Маркл, с которой они были вместе 9 лет. И встреча с Трейси вернула краски в его жизнь. После развода продюсер помогал Меган деньгами, финансирование Маркл завершилось незадолго до ее помолвки с внуком Елизаветы II.
Как только роман Меган и Гарри рассекретили, Тревор Энгельсон впал в депрессию из-за повышенного внимания к своей персоне. Тогда он с горечью говорил, что устал обсуждать бывшие и давно завершенные отношения.
Фото и видео: East News, Instagram, Getty Images, The Royal Family Channel
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