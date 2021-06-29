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44-летний экс-супруг Меган Маркл станет отцом во второй раз

Продюсер Тревор Энгельсон и Меган Маркл состояли в отношениях 9 лет, несколько из них были в браке. Но, несмотря на столь долгий роман, им не удалось сохранить отношения. Сейчас герцогиня Сассекская счастлива в браке с принцем Гарри и растит с ним сына и дочь, а Тревор обрел гармонию в личной жизни со второй женой Трейси.
44-летний экс-супруг Меган Маркл станет отцом во второй раз

Чуть меньше года назад Тревор Энгельсон сообщил радостную новость: жена родила ему долгожданного первенца. И теперь он вновь обрадовал подписчиков — в семье грядет скорое пополнение.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тревор Энгельсон и Меган Маркл

Фото: Getty Images

«Мы хорошо поработали над этим и теперь ожидаем малыша осенью», — пошутил продюсер.

Радостное событие супруги Энгельсон долго скрывали от посторонних глаз. Женщина находится на последнем сроке беременности, что видно по ее большому животу.

Когда в семье появилась дочь Форд, в августе 2020-го, новоиспеченный отец рассказывал, что испытал эмоции, которые ему раньше были недоступны.

Семья Тревора Энгельсона

Семья Тревора Энгельсона

Фото: www.instagram.com/trevorengelson1

В 2013 году Тревор тяжело переживал развод с Меган Маркл, с которой они были вместе 9 лет. И встреча с Трейси вернула краски в его жизнь. После развода продюсер помогал Меган деньгами, финансирование Маркл завершилось незадолго до ее помолвки с внуком Елизаветы II.

Как только роман Меган и Гарри рассекретили, Тревор Энгельсон впал в депрессию из-за повышенного внимания к своей персоне. Тогда он с горечью говорил, что устал обсуждать бывшие и давно завершенные отношения.

Фото и видео: East News, Instagram, Getty Images, The Royal Family Channel

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