44-летний Андрей Губин наконец нашел новую возлюбленную и переехал вместе с ней в Таиланд

Еще недавно звезда 1990-х Андрей Губин планировал записать новый альбом и вернуться на сцену. Однако, встретив новую любовь — девушку, пока не известную широкой общественности, — исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» решил не только сосредоточиться на их отношениях, но и уехать из России.

«Творчество его сейчас мало интересует. После того, как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь», — заявил продюсер Тарас Ващишин в интервью журналу StarHit.