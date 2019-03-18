44-летний Андрей Губин наконец нашел новую возлюбленную и переехал вместе с ней в Таиланд

Еще недавно звезда 1990-х Андрей Губин планировал записать новый альбом и вернуться на сцену. Однако, встретив новую любовь — девушку, пока не известную широкой общественности, — исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» решил не только сосредоточиться на их отношениях, но и уехать из России.
«Творчество его сейчас мало интересует. После того, как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь», — заявил продюсер Тарас Ващишин в интервью журналу StarHit.
Действительно, в последние месяцы туристы из России все чаще встречают Андрея на тайском побережье — и не в гордом одиночестве: певец появляется на публике в обществе некой стройной блондинки. «Почти все время Андрей проводил в компании своей девушки. Симпатичная, моложе его, познакомились в Уфе (в родном городе Губина, — прим. ред.). Правда, жили ребята в разных отелях, но каждое утро Андрей приезжал к возлюбленной на велосипеде. Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана».
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Olga Loskutova / Global Look Press, Vk.com, Starface, East News