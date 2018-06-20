43-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория родила первенца

В семье актрисы Евы Лонгории и ее мужа, бизнесмена Хосе Антонио Бастона, произошло радостное событие. 19 июня актриса родила мальчика в одной из клиник Лос-Анджелеса. Как сообщает издание Hola!, счастливые родители решили назвать малыша красивым именем Сантьяго Энрике.

Для Евы кроха стал первенцем, а вот у ее супруга уже есть четверо детей от предыдущих отношений.