43-летняя Екатерина Архарова вышла замуж во второй раз

После болезненного развода с актером Маратом Башаровым красавица-блондинка Екатерина Архарова вновь нашла свое женское счастье — с ресторатором Артемом Илясовым. Сегодня, 30 августа, актриса сказала возлюбленному заветное «Да!» в ходе красивой церемонии, организованной в московском парке Коломенское.

«Ну фффсе!)) Уррраааа!!!!❤❤❤ #justmarried #свадьба #счастливывместе», — так эмоционально подписала Архарова снимок своих с женихом рук (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Любопытно, что Екатерина решила отказаться от традиционного белоснежного платья в пол и выбрала стильный и необычный комбинезон авторства Анастасии Задориной. А ее голову украсила шляпка с фатой.