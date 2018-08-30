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43-летняя Екатерина Архарова вышла замуж во второй раз

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Артем Илясов и Екатерина Архарова

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Актриса и племянница Эммануила Виторгана Екатерина Архарова стала супругой бизнесмена Артема Илясова.

После болезненного развода с актером Маратом Башаровым красавица-блондинка Екатерина Архарова вновь нашла свое женское счастье — с ресторатором Артемом Илясовым. Сегодня, 30 августа, актриса сказала возлюбленному заветное «Да!» в ходе красивой церемонии, организованной в московском парке Коломенское.

«Ну фффсе!)) Уррраааа!!!!❤❤❤ #justmarried #свадьба #счастливывместе», — так эмоционально подписала Архарова снимок своих с женихом рук (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Любопытно, что Екатерина решила отказаться от традиционного белоснежного платья в пол и выбрала стильный и необычный комбинезон авторства Анастасии Задориной. А ее голову украсила шляпка с фатой.

Свадебное путешествие пара планирует совершить позднее — уже осенью Екатерина и Артем откроют собственную сеть кулинарий. Напомним, Илясов — владелец рыбного ресторана, поэтому будущие супруги решили открыть совместное дело в ресторанном бизнесе. По словам Архаровой, уже в сентябре заработает кулинарная лавка «Раиса Захарна», названием которой пара вдохновилась благодаря фильму «Любовь и голуби».

Фото и видео: Instagram

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