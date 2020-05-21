43-летний Рамзан Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус?

В четверг, 21 мая, в Сети появились сообщения о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус.

«По словам источника в медицинских кругах, состояние главы Чечни врачи оценивают как стабильное», — передает информационное агенство ТАСС.

43-летний политик был доставлен на самолете в Москву, сообщил источник агенства.

Официально эта информация пока не подтверждена.