43-летний Рамзан Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус?
В Сети обсуждают информацию о болезни государственного деятеля.
В четверг, 21 мая, в Сети появились сообщения о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус.
«По словам источника в медицинских кругах, состояние главы Чечни врачи оценивают как стабильное», — передает информационное агенство ТАСС.
43-летний политик был доставлен на самолете в Москву, сообщил источник агенства.
Официально эта информация пока не подтверждена.
Фото: Globallookpress
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