43-летний князь Грузии Хуан Багратион-Мухранский стал отцом
Фото: www.instagram.com/prince_of_georgia/
43-летний князь Грузии Хуан Багратион-Мухранский и его 32-летняя жена, модель Кристина Багратион, впервые стали родителями. В Крещение у пары родился сын. О радостном событии счастливые родители рассказали в социальной сети.
«Наш первый сын Баграт Багратион родился 19 января. Поздравляем всех с Крещением», — подписала снимки новоявленная мать.
О том, что они ждут первенца Хуан и Кристина сообщили в конце 2020 года. Свадьба князя состоялась в 2014 году в Испании, а венчание — четыре года спустя в Грузии, в кафедральном соборе Светицховели. Праздник, во время которого отмечали венчание, растянулся на три дня.
Под венец Кристина Багратион шла в платье грузинского бренда Marionella Georgian. Мать Хуана подарила невестке золотое кольцо с изумрудом.
Семья живет на две страны — Грузию и Испанию, где родился князь. Он учился в швейцарской школе, университет окончил в Мадриде. После Хуан Багратион-Мухранский переехал в Лондон, где работал в крупной инвестиционной компании.
Впервые семья князя, имеющая родственные связи с королевским двором Испании, побывала в Грузии только после распада СССР. Семья Багратион уехала в Европу в 1921 году.
Фото: Instagram Кристины и Хуана Багратион-Мухранских
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