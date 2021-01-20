43-летний князь Грузии Хуан Багратион-Мухранский стал отцом

О том, что они ждут первенца Хуан и Кристина сообщили в конце 2020 года. Свадьба князя состоялась в 2014 году в Испании, а венчание — четыре года спустя в Грузии, в кафедральном соборе Светицховели. Праздник, во время которого отмечали венчание, растянулся на три дня.

Под венец Кристина Багратион шла в платье грузинского бренда Marionella Georgian. Мать Хуана подарила невестке золотое кольцо с изумрудом.

Семья живет на две страны — Грузию и Испанию, где родился князь. Он учился в швейцарской школе, университет окончил в Мадриде. После Хуан Багратион-Мухранский переехал в Лондон, где работал в крупной инвестиционной компании.

Впервые семья князя, имеющая родственные связи с королевским двором Испании, побывала в Грузии только после распада СССР. Семья Багратион уехала в Европу в 1921 году.