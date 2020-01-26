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43-летний главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

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Слайд, который
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Сергей и Анна Семак

Фото: Instagram Сергея Семака

Супруга футболиста рассказала о грядущем пополнении в семье, а его падчерица показала округлившийся живот.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак и его супруга Анна воспитывают восьмерых детей. Однако уже скоро у пары родится первый внук — дочь Анны от первого брака Майя показала в блоге фото с округлившимся животом.

Кроме того, супруга футболиста поделилась с подписчиками историей о том, как ее материнское сердце почувствовало, что в ее семье должен появиться новый малыш: «Не могу больше молчать! Мы ждём ребёнка!!! Перед поездкой в Непал, в октябре, я поняла, что снова хочу ощутить беременность, бессонные ночи, кормления, путешествия по всему миру со слингом.

Раздумывая на эту тему, прикидывая все «за» и «против», думала я так же об усыновлении новорожденного малыша.

Когда мы отправились в поход в горы, мне хотелось прислушаться к себе внимательнее и понять чего же на самом деле хочу я - снова родить самой или усыновить. Беременность сопровождалась большими рисками невынашивания, к сожалению, после многочисленных операций по родовспоможению со мной это уже случалось. Страхи и сомнения все дальше уводили от мысли рожать самой, мысль о суррогатном материнстве как прилетела так и улетела и с усыновлением было совсем глухо.

Уезжая, я думала об одном мальчике, рождённом с грубой сердечной патологией, но в походе мое сердце молчало настолько уверенно, что заставило усомниться в способности сопереживать. Казалось, суровые условия заморозили душу и все силы были направлены только на выживание.

Несмотря на это, меня неотступно преследовала мысль, что этот ребёнок, этот малыш, уже где то есть. Именно поэтому, зайдя в магазин шерстяных изделий в Катманду, руки сами собой потянулись к крошечным шапочкам и кофточкам.

Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда то я и поняла кто он - этот малыш, которого я почувствовала сердцем где - то во Вселенной. Это мой внук».

«Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей ещё более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали - молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером - это и лучший друг, и самый надёжный уход.

Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока нерождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами.

Засыпая в тот вечер, я думала о том, какими невероятными путями приходят к нам дети. Родные, приёмные - не важно. Важно только движение сердца навстречу чуду. @mayasemak ❤️».

Напомним, троих сыновей (Илью, Семена и Ивана) Сергею Семаку родила первая супруга Светлана. Анна, для которой брак с футболистом стал третьим, подарила ему Варвару, Савву и Иларию, а в 2016 году пара усыновила девочку-инвалида Таню. Сергей и Анна Семак узаконили отношения десять лет назад, однако спустя несколько лет после свадьбы приняли решение развестись. Тем не менее, в октябре 2019 года на живописном озере Комо в Италии состоялась повторная церемония бракосочетания бывших супругов, которые поняли, что не могут жить друг без друга.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Global Look Press

Видео: YouTube

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