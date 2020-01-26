43-летний главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

Кроме того, супруга футболиста поделилась с подписчиками историей о том, как ее материнское сердце почувствовало, что в ее семье должен появиться новый малыш: «Не могу больше молчать! Мы ждём ребёнка!!! Перед поездкой в Непал, в октябре, я поняла, что снова хочу ощутить беременность, бессонные ночи, кормления, путешествия по всему миру со слингом.

Раздумывая на эту тему, прикидывая все «за» и «против», думала я так же об усыновлении новорожденного малыша.

Когда мы отправились в поход в горы, мне хотелось прислушаться к себе внимательнее и понять чего же на самом деле хочу я - снова родить самой или усыновить. Беременность сопровождалась большими рисками невынашивания, к сожалению, после многочисленных операций по родовспоможению со мной это уже случалось. Страхи и сомнения все дальше уводили от мысли рожать самой, мысль о суррогатном материнстве как прилетела так и улетела и с усыновлением было совсем глухо.

Уезжая, я думала об одном мальчике, рождённом с грубой сердечной патологией, но в походе мое сердце молчало настолько уверенно, что заставило усомниться в способности сопереживать. Казалось, суровые условия заморозили душу и все силы были направлены только на выживание.

Несмотря на это, меня неотступно преследовала мысль, что этот ребёнок, этот малыш, уже где то есть. Именно поэтому, зайдя в магазин шерстяных изделий в Катманду, руки сами собой потянулись к крошечным шапочкам и кофточкам.

Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда то я и поняла кто он - этот малыш, которого я почувствовала сердцем где - то во Вселенной. Это мой внук».