42-летняя звезда «Красоты по-американски» Мена Сувари родила первенца

Голливудская актриса Мена Сувари и ее третий супруг Майкл Хоуп впервые стали родителями. О счастливом событии, случившемся ранее в апреле они рассказали изданию People. Представители пары отметили, что и мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

Мальчика назвали в честь дедушки по линии отца Кристофером Александром.

Мена Сувари, ставшая впервые матерью в 42 года, ранее признавалась, что путь к беременности у нее был непростой. Она очень хотела ребенка, но зачать его не получалось. Тогда она отпустила ситуацию и «чудо произошло». На очередных съемках она почувствовала, что в положении.

«Это самый ценный подарок, — делилась она эмоциями в социальной сети. — Наш ангел выбрал нас, пройдя через все трудности и борьбу, минуя все сомнения. У меня не хватает слов, чтобы описать мою любовь к душе, которая пришла в нашу жизнь, я всегда буду пытаться дать ему самую лучшую жизнь. Ты все, чего я когда-либо желала».

Мена Сувари снялась в 78 фильмах, два спродюсировала. Среди самых известных ее работ — «Красота по-американски», «Я соблазнила Энди Уорхола», «Американский пирог», «Чикаго в огне».

Личное счастье актриса обрела только с третьей попытки. Впервые она вышла замуж в 2000 году за оператора Роберта Бринсманна. Развод состоялся через пять лет. Вторым избранником актрисы стал продюсер Симоне Сестито. Их союз продержался всего два года, они развелись в 2012-м. Замуж за отца своего ребенка Майкла Хоупа Мена Сувари вышла в октябре 2018-го.