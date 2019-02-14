42-летняя «экс-перчинка» Эмма Бантон выходит замуж за друга юности

Когда Эмма познакомилась с Джейдом, ей было 22 года. Спустя 13 лет она сообщила о помолвке и похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое оценивается примерно в 130 тысяч долларов.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, globallookpress