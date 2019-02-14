42-летняя «экс-перчинка» Эмма Бантон выходит замуж за друга юности

У бывшей солистки группы Spice Girls Эммы Бантон и бывшего солиста группы Damage Джейда Джонсона двое сыновей. Влюбленные познакомилась в нежном возрасте и вместе уже 20 лет. И лишь сейчас они все-таки решили пожениться: пару застали на выходе из офиса регистрации браков в Лондоне.
Невеста призналась, что свадьбу хочет сыграть в популярном у звезд Old Marylebone Town Hall. Точная дата свадьбы пока неизвестна.
Когда Эмма познакомилась с Джейдом, ей было 22 года. Спустя 13 лет она сообщила о помолвке и похвасталась кольцом с крупным бриллиантом, которое оценивается примерно в 130 тысяч долларов.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, globallookpress