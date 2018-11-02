42-летняя Диана Крюгер впервые стала мамой

Свои отношения с актером сериала «Ходячие мертвецы» Диана подтвердила в мае прошлого года. До этого она завершила 10-летние отношения с Джошуа Джексоном, а в 2006 году — оформила развод с французским актером и режиссером Гийомом Кане.

Фото: instagram, Hubert Boesl/globallookpress