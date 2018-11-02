42-летняя Диана Крюгер впервые стала мамой

Несколько часов назад американский сайт Us Weekly со ссылкой на инсайдеров сообщил, что 42-летняя актриса Диана Крюгер впервые стала мамой. Теперь эту новость подтвердил отец ребенка, 49-летний актер Норман Ридус.
Судя по всему, у пары родилась дочь.
Свои отношения с актером сериала «Ходячие мертвецы» Диана подтвердила в мае прошлого года. До этого она завершила 10-летние отношения с Джошуа Джексоном, а в 2006 году — оформила развод с французским актером и режиссером Гийомом Кане.
Фото: instagram, Hubert Boesl/globallookpress