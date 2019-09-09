41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем

Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит».
В одном из недавних интервью телеведущая Ирина Муромцева отмечала, что у них с мужем остается все меньше времени друг на друга. Теперь их союзу пришел конец.
Иск в суд Гагаринского района Москвы Муромцева подала в начале августа. В окружении пары подтвердили расставание Ирины и Максима. «Они действительно разводятся. Им дали месяц на размышление. Но они все обсудили и ставят финальную точку», - передает издание слова друзей пока еще супругов.
Ирина от комментариев отказывается. Но известно, что проблемы в семье начались давно, иногда супруги по выходным даже отключали мобильные телефоны, чтобы побыть друг без друга.
У Ирины Муромцевой и Максима Волкова растет общая 6-летняя дочь Саша. У телеведущей также есть взрослая дочь от первого брака – 18-летняя Любовь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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