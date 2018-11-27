41-летняя солистка «Винтажа» Анна Плетнева госпитализирована с пневмонией

Накануне вечером СМИ сообщили, что певица Анна Плетнева попала в больницу. Звезда довольно долго страдала от приступов кашля, а в понедельник 26 ноября почувствовала себя хуже и даже упала в обморок. Окружающие тут же вызвали «скорую», и Анну госпитализировали.

«Принимая перед выходом на сцену микстуры и таблетки в увеличенных дозах, она глушила на непродолжительное время все симптомы, чтобы иметь возможность петь и общаться с публикой. При этом Анна категорически отказывалась обращаться к врачу, надеясь, что организм сам справится с болезнью», — рассказали в пресс-службе певицы агентству InterMedia.