41-летняя Диана Вишнева впервые стала мамой

Известная балерина Диана Вишнева, как правило, не комментирует свою семейную жизнь. Когда в ноябре прошлого года в Сети появилась информация о ее беременности, звезда также предпочла хранить молчание. А сегодня стало известно, что Диана стала мамой.
Российские СМИ распространили информацию о появлении на свет сына Вишневой и ее супруга Константина Селиневича. Малыш родился еще 13 мая. Другие детали счастливого события пока неизвестны.
Пользователи социальных сетей начали поздравлять Диану с долгожданным появлением первенца: «Желаю малышу здоровья и Романа Аркадьевича в крестные — остальное приложится», «Легкого восстановления после родов», «Я так и знала, что она беременна. Так здорово!», «Самые теплые пожелания семье».
Фото: Instagram