41-летняя Диана Вишнева впервые стала мамой

Известная балерина Диана Вишнева, как правило, не комментирует свою семейную жизнь. Когда в ноябре прошлого года в Сети появилась информация о ее беременности, звезда также предпочла хранить молчание. А сегодня стало известно, что Диана стала мамой.

Российские СМИ распространили информацию о появлении на свет сына Вишневой и ее супруга Константина Селиневича. Малыш родился еще 13 мая. Другие детали счастливого события пока неизвестны.