41-летняя Диана Крюгер не смогла спрятать округлившийся живот под свободным платьем

Сама Диана Крюгер пока никак не комментирует эту ситуацию, однако в последнее время выбирает только свободную одежду. Если слухи подтвердятся, родившийся малыш станет для нее первенцем.

Отцом ребенка может стать 49-летний Норман Ридус. Свои отношения с актером сериала «Ходячие мертвецы» Диана подтвердила в мае прошлого года. До этого она завершила 10-летние отношения с Джошуа Джексоном, а в 2006 году — оформила развод с французским актером и режиссером Гийомом Кане.

Фото: globallookpress