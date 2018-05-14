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41-летняя Диана Крюгер не смогла спрятать округлившийся живот под свободным платьем

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Диана Крюгер
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СМИ обсуждают возможную беременность Дианы Крюгер.

Премьера фильма Le Grand Bain, которая состоялась вчера вечером в рамках Каннского кинофестиваля, дала журналистам повод обсуждать возможную беременность 41-летней Дианы Крюгер. У актрисы, надевшей на мероприятие свободное платье, вполне явно был заметен округлившийся животик.

Сама Диана Крюгер пока никак не комментирует эту ситуацию, однако в последнее время выбирает только свободную одежду. Если слухи подтвердятся, родившийся малыш станет для нее первенцем.

Отцом ребенка может стать 49-летний Норман Ридус. Свои отношения с актером сериала «Ходячие мертвецы» Диана подтвердила в мае прошлого года. До этого она завершила 10-летние отношения с Джошуа Джексоном, а в 2006 году — оформила развод с французским актером и режиссером Гийомом Кане.

Фото: globallookpress

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