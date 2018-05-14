41-летняя Диана Крюгер не смогла спрятать округлившийся живот под свободным платьем

Премьера фильма Le Grand Bain, которая состоялась вчера вечером в рамках Каннского кинофестиваля, дала журналистам повод обсуждать возможную беременность 41-летней Дианы Крюгер. У актрисы, надевшей на мероприятие свободное платье, вполне явно был заметен округлившийся животик.
Сама Диана Крюгер пока никак не комментирует эту ситуацию, однако в последнее время выбирает только свободную одежду. Если слухи подтвердятся, родившийся малыш станет для нее первенцем.
Отцом ребенка может стать 49-летний Норман Ридус. Свои отношения с актером сериала «Ходячие мертвецы» Диана подтвердила в мае прошлого года. До этого она завершила 10-летние отношения с Джошуа Джексоном, а в 2006 году — оформила развод с французским актером и режиссером Гийомом Кане.
Фото: globallookpress