41-летний фронтмен Muse Мэттью Беллами снова станет отцом
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Фото: Instagram Элль Эванс
Летом 2019 года фронтмен группы Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс. Это не стало неожиданностью для друзей и поклонников — пара объявила о помолвке еще в декабре 2017 года. Сегодня супруга музыканта рассекретила свою беременность.
«Наша маленькая семья растет, вот мой животик», — написала она под нежной фотографинй в Instagram.
О беременности влюбленные узнали в сентябре, но предпочли не сообщать о ней общественности.
Для Мэттью Беллами ребенок станет вторым — от отношений с Кейт Хадсон у него есть 8-летний сын Бингэм, с которым он часто проводит время вместе.
С матерью своего сына он был помолвлен и прожил в ожидании свадьбы около трех лет, в 2014 году пара распалась.
Ранее в течении нескольких лет он был помолвлен с итальянским психологом Гайей Поллони, но расстался с ней в 2009 году.
Фото и видео: instagram
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