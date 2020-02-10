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41-летний фронтмен Muse Мэттью Беллами снова станет отцом

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элль Эванс и Мэттью Беллами

Фото: Instagram Элль Эванс

30-летняя жена Мэттью Беллами, модель Элль Эванс, перестала скрывать беременность.

Летом 2019 года фронтмен группы Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс. Это не стало неожиданностью для друзей и поклонников — пара объявила о помолвке еще в декабре 2017 года. Сегодня супруга музыканта рассекретила свою беременность.

«Наша маленькая семья растет, вот мой животик», — написала она под нежной фотографинй в Instagram.

О беременности влюбленные узнали в сентябре, но предпочли не сообщать о ней общественности.

Для Мэттью Беллами ребенок станет вторым — от отношений с Кейт Хадсон у него есть 8-летний сын Бингэм, с которым он часто проводит время вместе.

С матерью своего сына он был помолвлен и прожил в ожидании свадьбы около трех лет, в 2014 году пара распалась.

Ранее в течении нескольких лет он был помолвлен с итальянским психологом Гайей Поллони, но расстался с ней в 2009 году.

Фото и видео: instagram

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