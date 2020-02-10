41-летний фронтмен Muse Мэттью Беллами снова станет отцом

Летом 2019 года фронтмен группы Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс. Это не стало неожиданностью для друзей и поклонников — пара объявила о помолвке еще в декабре 2017 года. Сегодня супруга музыканта рассекретила свою беременность.

«Наша маленькая семья растет, вот мой животик», — написала она под нежной фотографинй в Instagram.