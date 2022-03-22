Более 40% россиян продолжат носить маски, невзирая на отмену ограничений

В опросе, проводимом на портале «Рамблер» с 14 по 18 марта 2022 года, участвовало более 300 000 пользователей. Среди них было 62% мужчин и 38% женщин.

Как оказалось, только 40% респондентов считают необходимым продолжать соблюдать меры предосторожности. Так, 74% россиян считают, что тема коронавируса так же актуальна, невзирая на то что стала менее обсуждаемой. Еще 19% ожидают рост заболеваемости в связи со сменой сезонов. В то же время 5% респондентов относятся серьезно к данной теме, поскольку у них болеют знакомые и близкие, а в 2% случаев они были сами заражены.

«В некоторых регионах России отменили масочный режим, однако 43% респондентов планируют носить средства индивидуальной защиты до мая. 40% считают, что маски, возможно, еще вернутся. Каждый десятый собирается ходить в них до лета. 5% думают, что некоторые ограничения в стране будут действовать в течение года, а 2% надеются на окончательную отмену масочного режима осенью-зимой 2022-го», — сообщили в медиахолдинге Rambler&Co.

Кроме того, за время пандемии граждане России пересмотрели свои привычки. Например, 26% респондентов стали следить за здоровьем, 22% — грамотнее распределять бюджет, еще 21% — заботливее относиться к близким, 19% — чаще пользоваться онлайн-сервисами. 7% опрошенных начали придерживаться пословицы «Сделал дело — гуляй смело», а 5% — лучше контролировать свое время. Однако и далее следовать перечисленным привычками планируют лишь 40% участников исследования. Дело в том, что 27% соскучились по полноценному развлекательному досугу, 20% — по офлайн-шопингу, а 13% — по работе из офиса.